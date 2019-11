Mercato Arsenal: Le successeur d'Özil déniché au Real Madrid ?

Arsenal et son entraîneur Unai Emery traversent une période trouble. Le technicien basque, successeur d'Arsène Wenger, serait menacé, ce qui n'empêche évidemment pas la direction sportive londonienne de se projeter vers l'avenir. Ainsi, une cible de choix aurait été identifiée dans l'optique du mercato hivernal à venir.

Selon The Sun, les Gunners travailleraient sur la possibilité de faire venir Isco sur les bords de la Tamise, dans le but de lui donner les clefs du jeu et faire oublier le décevant Mesut Özil, dont le contrat arrive à échéance au 30 juin 2021. Le milieu de terrain offensif international espagnol, qui n'a pas la confiance de Zinedine Zidane au Real Madrid, pourrait être enrôlé en janvier prochain. Néanmoins, le Merengue serait toujours suivi avec insistance par Manchester City et la Juventus par ailleurs.