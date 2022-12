Hier soir, les joueurs d'Arsenal ont réussi leur retour à la compétition en remportant leur match de reprise face à West-Ham (3-1). Ce n'est pas pour autant que les Gunners se reposent sur leurs lauriers. Au contraire, les dirigeants londoniens sont à la recherche d'un renfort offensif afin de combler la blessure de Gabriel Jésus. Les Gunners ont ciblé l'Ukrainien Mykhaylo Mudryk, qui a bluffé l'Europe en Ligue des Champions notamment. Problème, le Shakhtar Donetsk en réclame une forte somme, aux alentours de 100 millions d'euros.

Les dirigeants londoniens sont prévenus, pour s'offrir le diamant ukrainien, il va falloir sortir le chéquier. Et pour l'instant, l'offre de l'actuel leader de la Premier League n'est pas à la hauteur des attentes du Shakhtar. En effet, sans indiquer de montant, The Times indique qu'Arsenal a formulé une offre au club ukrainien, refusée dans la foulée. Les enchères vont donc continuer d'augmenter au sujet de Mudryk, et ce, même si l'attaquant souhaite rejoindre les Gunners dès cet hiver. Ses storys Instagram devant le match d'Arsenal lundi soir en sont une preuve tangible.