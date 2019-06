Mercato Arsenal: En attendant, Carrasco est suspendu...

Alors qu’Arsenal n’a pas toujours trouvé d’accord pour la venue de Yannick Ferreira Carrasco (25 ans), l’ailier belge a été mis à l’amende et suspendu par son club chinois, le Dalian Yifang.

L’international belge est rentré en retard de sélection et ses dirigeants réclament des excuses publiques. L’ancien Monégasque est en effet accusé de ne pas s’entraîner sérieusement depuis quelques semaines du côté de Dalian.

Les Gunners seraient prêt à mettre 30 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de Carrasco, parti en Chine il y a un an et demi.

Dalian Yifang have suspended Yannick Carrasco. The player returned late from international duty after he missed a connecting flight. He’s not welcome at the training ground. The club expect a public apology from him. Dalian are still playing hardball over a move. @hlnsport #afc pic.twitter.com/1yahMO6iJq