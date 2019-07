Mercato Arsenal: Emery évoque Pépé

Pressenti selon la Voix du Nord pour rallier Arsenal sous peu, l’attaquant lillois Nicolas Pépé serait un renfort de choix pour les Gunners, admet Unai Emery en conférence de presse.

"On travaille et on réfléchit à la façon de nous améliorer. Il y a plusieurs joueurs sur lesquels nous nous penchons, avec la possibilité de les signer si nous le pouvons", confie l’ancien coach parisien, sans démentir la piste de l’international ivoirien. Au contraire.

"C’est un très bon joueur, de ceux auxquels nous pensons et qui sont capables d’améliorer l’équipe en nous offrant différentes options. Nous travaillons depuis huit semaines pour construire la meilleure formation possible."