Mercato Arsenal: Cech pas remplacé ?

Au début de l'année, Petr Cech a annoncé qu'il prendra sa retraite au terme de l'exercice en cours. Le gardien de but d'Arsenal, bientôt 37 ans, ne devrait pas être remplacé au sein de l'effectif londonien, rapporte The Sun. Unai Emery, le manager des Gunners, compte évidemment sur Bernd Leno en qualité de numéro 1, et pourrait faire confiance à Emiliano Martinez pour devenir la doublure de l'Allemand, en remplacement du vétéran tchèque passé par le Stade Rennais ou Chelsea.

Le dernier rempart argentin de 26 ans est au club depuis 2012 mais a multiplié les prêts ces dernières années, et porte les couleurs de Reading cette saison, après des passages par Getafe ou Wolverhampton.