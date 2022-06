Mercato : Arnaut Danjuma se rapproche de West Ham

Villarreal est en pourparlers avec West Ham United pour la vente d'Arnaut Danjuma, selon Fabrizio Romano. Le transfert pourrait se faire pour un montant de 40 millions d'euros mais il n'y a toujours pas d'accord sur les conditions personnelles. Et ce mouvement est loin d'être conclu.



Danjuma, 25 ans, a connu une superbe saison 2021-22 sur le plan individuel. L'attaquant a inscrit 16 buts et délivré quatre passes décisives en 34 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a notamment inscrit six buts en 11 matchs lors de la campagne de Villarreal en C1, menant le sous-marin jaune en demi-finales de la Ligue des champions. Son contrat à La Ceramica est prévu jusqu'à l'été 2026.



Mais il semble probable qu'il pourrait être sur le départ cette année. La saison dernière, Villarreal a terminé septième de la Liga et s'est qualifié de justesse pour la Ligue Europa Conférence. Danjuma a rejoint le Sous-marin jaune l'été dernier en provenance de Bournemouth. Avant cela, l'international néerlandais avait fait ses armes au PSV, au NEC et au Club de Bruges.