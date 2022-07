Un contrat d'un an avant le retour programmé au pays

Un nouveau départ dans la carrière d'Angel Di Maria.. Le 20 mai dernier, le club de la capitale avait annoncé le départ de Di Maria en fin de contrat. Avec 18 trophées glanés au Parc des Princes et le statut de meilleur passeur de l'histoire du club de la capitale (113 passes décisives), le natif de Rosario aura marqué de son empreinte Paris.En dépit de l'appel du pied de Carlos Tevez, nouvel entraîneur de Rosario Central, Di Maria a eu ce qu'il voulait : une aventure en Europe durant un an afin de se préparer au mieux à la prochaine Coupe du monde avec l'Argentine, et la possibilité ensuite de retourner au pays pour une dernière danse., s'est félicitée la Vieille Dame dans son communiqué officiel. A 34 ans, 'El Fideo' (le spaghetti) va découvrir un sixième championnat dans sa carrière après ses passages à Rosario Central, le Benfica Lisbonne, le Real Madrid, Manchester United, et le PSG.