Mercato - Après Onana, l'OL vers un deuxième échec ?

Peter Bosz n’est décidément pas en veine du côté du marché des transferts. Arrivé à l’Olympique lyonnais avec des envies bien précises pour modeler son groupe tel qu’il l’entendait, l’entraîneur néerlandais a d’abord connu un gros échec concernant André Onana. Après le refus du portier de l’Ajax de rejoindre Lyon, Bosz avait également dans l’idée de récupérer Sardar Azmoun, mais ce dernier semble désormais inaccessible.

Le buteur iranien du Zenith Saint-Pétersbourg est pourtant bien sur le marché des transferts, mais Lyon semble déjà pratiquement hors-jeu puisque le prix demandé par le club russe est au minimum de 20 M€. A priori trop élevé pour le club de Jean-Michel Aulas. Et ce n’est pas tout puisque l’AS Rome de José Mourinho est également sur le coup et aurait même un coup d’avance selon Eurosport.ru. D’après le média, un rendez-vous est déjà calé entre le club romain et l’agent d’Azmoun.

Un espoir ?



Petite lueur d’espoir tout de même pour l’OL puisque Mourinho a fait de Tammy Abraham (Chelsea) sa priorité. En cas de succès sur ce dossier, il pourrait alors abandonner la piste Sardar Azmoun. Et Lyon d’avoir la possibilité de tenter sa chance.