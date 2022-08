Le milieu de terrain lyonnais, Houssem Aouar, figurerait actuellement dans le viseur du club anglais de Leicester City. Alors qu’il semblait plutôt proche du Bétis de Séville, le numéro 8 des Gones se retrouve désormais à un pas de la Premier League.

Aouar peut partir pour 15M€

L'entraîneur des Foxes, Brendan Rodgers, est désireux d’apporter du sang neuf à son équipe et le milieu de terrain rhodanien émerge comme l’une de ses priorités. L’international français pourrait remplacer James Maddison du côté du King Power Stadium. Ce dernier serait en instance de départ pour Newcastle.



Du côté de Lyon, on est ouvert à l’idée de se séparer d’Houssem Aouar. Et il est évident que les responsables lyonnais ne demanderont plus des sommes aussi élevées pour leur joueur que celles exigées il y a un ou deux ans. Néanmoins, il n’est pas question non plus de le laisser filer libre. Quinze millions, c’est le montant de son bon de sortie.