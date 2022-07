Après avoir disputé cinq matchs de préparation depuis le 9 juillet dernier, Lyon commence à voir les points qu'il lui faut travailler tout particulièrement, mais aussi les manques qu'il va devoir tenter de combler avant la fin du mercato. Au sortir de la rencontre de samedi soir perdue face à Anderlecht (3-0), l'entraîneur des Gones a expliqué que son équipe devrait se trouver une sentinelle. Une solution pourrait se présenter, dans le cadre d'une opération avec le Real Betis.



Le club espagnol, que certains médias annoncent intéressé par Houssem Aouar, a ce qu'il faut en magasin pour combler les désirs lyonnais. Pour signer Aouar sans trop débourser, le Betis aurait dans l'idée d'inclure William Carvalho dans le "deal". Une option qui pourrait plaire à Peter Bosz puisque l'international portugais de trente ans a le profil recherché, lui qui rappelle un peu son compatriote Danilo Pereira, avec un peu plus de vitesse tout de même.

Bosz fait une demande

En attendant, Peter Bosz pourrait replacer Thiago Mendes à ce fameux poste de numéro 6, mais le coach néerlandais semble encore décidé à le laisser en défense centrale. Désireux de jouer en 4-3-3, Bosz a analyser la situation dans des propos relayés par L’Équipe : "Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul six, alors oui on recherche une sentinelle, (...) il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là".