La Major League Soccer Americaine n’est peut-être pas le championnat le plus relevé au monde, mais elle a vu passer en son sein de très nombreuses stars de ballon rond, tells qu'Ibrahimovic, Beckham, Pirlo, Lampard, etc… La liste est longue et il se peut bien qu’un nom français vienne s’y ajouter dans le futur. Antoine Griezmann vient d’indiquer qu’un passage Outre-Atlantique ne lui déplairait pas. Grand fan de la culture américaine et féru de la NBA, l’international tricolore a fait savoir qu’il se verrait bien boucler sa carrière dans le championnat de l’oncle Sam.

Barcelona star Antoine Griezmann has MLS on his soccer bucket list https://t.co/OL5x3WvRj3 — L.A. Times Sports (@latimessports) June 4, 2020

Griezmann se donne encore deux ans au Barça

Le Mâconnais avait déjà étalé son faible pour la MLS par le passé. Il vient de le réitérer dans un entretien accordé à Los Angeles Times. Tout en assurant qu’il n’est pas question pour l’instant de quitter Barcelone, où il a encore des choses à accomplir, il a affirmé qu’un passage Outre-Atlantique fait partie des buts qu’il s’est tracés. « Gagner la Liga et la Ligue des Champions avec le Barça serait un rêve, et aussi mon objectif. Il y a aussi une autre Coupe du Monde à jouer avec l’Equipe de France au Qatar. Et après il y a la MLS, a-t-il confié. Je ne sais pas avec quelle équipe, mais je veux vraiment y jouer. Pour moi, c'est un objectif de terminer ma carrière aux États-Unis, en étant performant et en bataillant pour le titre dans ce championnat ». Les franchises intéressées peuvent dès maintenant mettre en place un plan pour l’enrôler.



