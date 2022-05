Mercato : Anthony Martial, et maintenant l’Italie ?

Même s'il reste sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2024, Anthony Martial semble s'éloigner toujours un peu plus d'Old Trafford. En manque de temps de jeu sous l'ère Ole Gunnar Solskjaer et envoyé en prêt au Séville FC cette saison, l'attaquant français ne devrait pas en avoir beaucoup plus sous la houlette du futur entraîneur Erik ten Hag. Les Red Devils pourraient même l'utiliser comme monnaie d'échange dans une transaction avec l'Inter Milan.

D'après le Daily Express, le club mancunien est bel et bien enclin à mettre un terme à une collaboration peu concluante, et débutée à l'été 2015. Dans son plan, Manchester souhaite renouveler une bonne partie de son effectif. Pas moins de dix joueurs pourraient ainsi être priés de faire leurs valises. Et qui dit départs, implique forcément des arrivées. Selon le média, United lorgne notamment du côté de l'Inter Milan et il a d'ores et déjà fait une offre d'environ 50 millions d'euros pour s'offrir les services de Lautaro Martinez.

En plus de cette somme, le club anglais a donc également glissé le nom d'Anthony Martial comme petit bonus. Pas sûr que l'Inter soit très intéressé par l'opération, d'autant que son goleador argentin est son meilleur artilleur cette saison, lui qui est par ailleurs l'actuel troisième meilleur buteur de la Serie A.