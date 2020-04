Mercato : Ansu Fati à Dortmund pour remplacer Jadon Sancho ?

Le Borussia Dortmund craindrait de perdre le très convoité Jadon Sancho. Plusieurs grands clubs européens poursuivent le jeune prodige du BvB. Manchester United aurait une avance dans ce dossier et le scénario d'un départ estival se matérialise. Officiellement, Dortmund est "totalement détendu" sur la question du futur de Sancho. Officieusement et selon le quotidien catalan SPORT qui en fait sa UNE ce jeudi, le Borussia prospecte déjà pour lui trouver un successeur. Et aurait jeté son dévolu sur Ansu Fati.

📰 #PortadaSPORT 🔵🔴 El Dortmund quiere a Ansu 🔜 Semedo, muy cerca del City pic.twitter.com/q1Laoqb8Fb — Diario SPORT (@sport) April 29, 2020

Ainsi, le club allemand serait prêt à fondre sur le jeune prodige de 17 ans du FC Barcelone en cas de départ de Sancho. Selon SPORT, ce transfert de la pépite de 17 ans pourrait se faire sous forme de prêt ou de transfert avec option de rachat. Affaire(s) à suivre cet été.