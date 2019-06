Mercato Angers SCO: Tait vers Mönchengladbach, Alioui en approche

Pisté par plusieurs équipes, dont Marseille, Saint-Étienne, Rennes ou encore le Celta Vigo en Espagne, Flavien Tait (26 ans), performant avec Angers cette saison (5 buts et 7 passes décisives en 36 matches de Ligue 1), devrait prochainement rallier l'Allemagne et le Borussia Mönchengladbach. Selon L'Équipe, les deux clubs ont engagé les négociations et le milieu de terrain pourrait prochainement débarquer chez le 5e de la dernière saison de Bundesliga, qui participera à la phase de groupes de la prochaine Ligue Europa.

Dans le même temps, et toujours d'après le quotidien français, le SCO devrait bientôt officialiser l'arrivée de Rachid Alioui (5 buts en 27 apparitions lors de cet exercice) en fin de contrat avec Nîmes.

L'attaquant international marocain de 27 ans pourrait s'engager pour 4 ans chez les Noir et Blanc.