Mercato Angers SCO: Reine-Adelaïde à la cote

Au sortir d'une saison convaincante en Ligue 1 avec Angers, et d'une campagne réussie lors de l'Euro Espoirs avec les Bleuets (3 buts et 2 passes décisives), Jeff Reine-Adélaïde (21 ans) est très courtisé. L'AC Milan, le FC Porto, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen à l'étranger, mais également Lille et Lyon en France... le milieu de terrain français attise les convoitises des grands clubs européens, comme le rapporte Ouest-France.

Si l'intérêt de ces équipes venait à se confirmer, l'ancien Gunner, dont le contrat expire en 2022, pourrait ne pas s'éterniser au SCO. Toujours d'après le quotidien régional, Saïd Chabane, le président des Noir et Blanc, exigerait un montant minimum de 20 millions d'euros pour laisser partir son joueur.

Acheté l'été dernier pour seulement 1,6 millions d'euros à Arsenal, Reine-Adélaïde devrait apporter une nouvelle belle plus-value à Angers.