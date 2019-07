Mercato Amiens: Un ancien international tricolore attendu

Amiens avait terminé à la 15e place de Ligue 1 la saison passée, et se prépare logiquement à de nouveau batailler pour son maintien au cours de l'exercice à venir. Le nouvel entraîneur Luka Elsner a sans doute estimé qu'il avait besoin de plus d'expérience dans son effectif, et c'est en ce sens que, selon L'Equipe, Christophe Jallet devrait débarquer en Picardie.

Le défenseur latéral droit, ancien international tricolore aux 16 sélections, est libre de tout engagement depuis le 1er juillet et la fin de son aventure à l'OGC Nice.