Le premier mercato de l'ère Todd Boehly est particulièrement actif du côté du Chelsea FC. Retour à l'envoyeur pour un Romelu Lukaku prêté à l'Inter Milan, arrivées de Raheem Sterling ou encore de Kalidou Koulibaly, mais aussi départs d'Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, et ce n'est pas terminé. Tout comme le dernier nommé, c'est au tour de Marcos Alonso de faire ses valises pour aller lui aussi se frotter à la Liga espagnole. Thomas Tuchel l'a confirmé.



En marge du succès des siens ce samedi sur la pelouse d'Everton (0-1, 1ère journée de Premier League), l'entraîneur des Blues a évoqué le cas de son défenseur. "Marcos Alonso m'a demandé de partir, a-t-il indiqué au Mundo Deportivo, et nous sommes tombés d'accord. De fait, cela n'avait aucun sens pour moi de le faire jouer aujourd'hui." La messe est donc dite et la séparation entre Chelsea et Alonso entérinée.

Un transfert à 8 M€ ?

L'agent du joueur, Fali Ramadani, s'est de son côté mis d'accord avec le Barça sur un contrat de deux saisons, plus une en option. Reste désormais aux Blaugrana et à Chelsea à trouver un terrain d'entente sur le montant du transfert. Il ne reste plus qu'un an de contrat à Marcos Alonso et selon le MD, Barcelone aimerait conclure l'opération aux alentours de huit millions d'euros.



S'il parvient à obtenir gain de cause, le Barça devra ensuite croiser les doigts pour qu'Alonso, comme le reste de ses recrues estivales, puisse jouer en Liga. Pour l'heure, le club n'est pas dans les clous du plafond salarial fixé par Javier Tebas et consorts.