Mercato : Alexandre Lacazette ne manque pas de prétendants

L'Atletico Madrid ferait actuellement le forcing pour recruter Alexandre Lacazette selon une indiscrétion de L'Equipe. L'ancien lyonnais pourrait ainsi bel et bien quitter les Gunners cet été, trois ans après son arrivée, lui qui n'a plus que deux ans de bail à Arsenal. Lacazette a souvent tâté du banc cette saison avec Mikel Arteta. Et l'Atlético Madrid compte bien profiter de ce contexte pour séduire le Français, les Colchoneros s'intéressent au joueur depuis longtemps. Les Matelassiers avaient même failli le recruter en 2017, avant de subir une interdiction de recrutement par la FIFA.

Un échange avec Partey ?

Les dirigeants madrilènes auraient prévu de revenir à la charge cet été, mais cette fois, ils ne seront pas seuls sur le dossier. En effet, L'Equipe affirme que la Juventus est à l’affût. Idem pour l'Inter, qui préparerait déjà le départ de Lautaro Martinez, notoirement courtisé par le Barça. L'Atlético Madrid a un avantage cependant : Thomas Partey. Un joueur qu'Arsenal convoite. Affaire(s) à suivre... À noter que Lacazette serait évalué à 48 millions d'euros.