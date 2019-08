Mercato Ajax: Ziyech égratigne le Bayern et Séville

Annoncé sur le départ depuis l’ouverture du mercato estival, après une saison dernière inoubliable, Hakim Ziyech a pris tout le monde à contre-pied en décidant finalement de prolonger son contrat avec l'Ajax Amsterdam jusqu'en juin 2022. Un choix que ne regrette absolument pas le Marocain, qui a décidé de prendre son destin en main face à l’attentisme de ses prétendants.

"J'aurais pu attendre le Bayern Munich, oui. Mais c'était le bon moment pour clarifier ma situation, à la fois pour l'Ajax mais aussi pour moi. Si un club me voulait, il devait alors agir plus vite. Je pense que tout le monde a vu ce que nous avons fait avec l'Ajax et quel a été mon rôle dans ce succès", a ainsi lâché l’ailier de 26 ans au média néerlandais AD, et d’ajouter: "Je suis sûr que le FC Séville est un bon club, mais j'ai toujours dit que tout devait être parfait si je devais partir. Séville ne m'a pas donné ce sentiment, alors j'ai préféré rester à l'Ajax Amsterdam."