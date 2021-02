Tout comme Lionel Messi au FC Barcelone, le contrat de Sergio Agüero avec Manchester City prendra fin le 30 juin 2021. Et comme son compatriote, le Skyblue ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. A priori plus à Manchester où la page est pour lui en train de se tourner, mais peut-être du côté de l’Espagne puisque de récentes affirmations ont dévoilé son envie de rejoindre le Barça.

Et ce à une condition ; que Lionel Messi y demeure, pour pouvoir jouer avec lui. Dans l’émission « Què Thi Jugues » diffusée sur la Cadena SER, les propos de sources proches d’Agüero ont été repris. Selon eux, « Agüero serait ravi à l’idée de rejoindre les rangs du Barça pour pouvoir jouer aux côtés de Messi » et de plus, le Kun serait « déjà en contact » avec le club.

Âgé de trente-deux ans, Sergio Agüero est actuellement au repos après avoir été touché par le Covid-19. Il est cependant en phase de reprise et s’entraîne à l’écart du groupe. Il a manqué les sept dernières rencontres disputées par Manchester City.