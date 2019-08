Mercato AC Milan: Navas ou Perin pour remplacer Donnarumma ?

L'AC Milan n'est pas totalement certain de garder Gianluigi Donnarumma lors de la fin du mercato estival. Souvent cité partant vers le PSG, le portier italien pourrait céder aux sirènes de la capitale française. Une situation que l'AC Milan souhaite anticiper.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, les Rossoneri auraient déjà ciblé les potentiels remplaçants. Il s'agirait de Keylor Navas (Real Madrid) ou Mattia Perin (Juventus). Les deux portiers sont en difficulté dans leurs clubs respectifs et pourraient vouloir tenter un nouveau challenge. Le jeune portier du Real Madrid Andriy Lunin serait également dans la short-list.

Depuis les départs de Kevin Trapp et Rémy Descamps, le PSG ne compte plus que deux gardiens professionnels avec Alphonse Areola et Marcin Bulka.