Mercato - AC Milan : Maignan succède bien à Donnarumma !

Le gardien international français Mike Maignan, qui vient d'être sacré champion de France avec Lille, s'est engagé pour cinq ans avec l'AC Milan, a annoncé jeudi le club italien. Le troisième gardien de l'équipe de France, 25 ans, aura la lourde tâche de succéder dans la cage des Rossoneri, deuxièmes de Serie A lors de la dernière saison, à l'enfant du club Gianluigi Donnarumma, dont le départ a été officialisé mercredi. "Le gardien a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026 et il revêtira le maillot N.16", a indiqué l'AC Milan dans un communiqué. Lille a confirmé "l’accord total conclu avec l'AC Milan pour le transfert de Mike Maignan. Le gardien de but international français s’engagera définitivement avec le club rossoneri dès l’ouverture officielle du marché des transferts italien", a indiqué le club champion de France sur son site.

Lille, club touché de plein fouet par la crise due à la pandémie et par la défaillance de Mediapro, le diffuseur de la Ligue 1, devrait toucher une indemnité de transfert de l'ordre de 15 millions d'euros, selon la presse italienne. A Lille, cette saison, Maignan a continué à prendre de l'envergure. D'abord sur le terrain, où il a réalisé une saison pleine, avec 21 "clean sheets". Ensuite dans les vestiaires, où il a prend la parole régulièrement. Le Guyanais de 25 ans, plutôt réservé, est devenu l'un des cadres de l'effectif, et dans une saison sans public, sa voix a souvent résonné dans les stades vides pour motiver ses équipiers ou les rappeler à l'ordre. Il était présent mardi à Milan pour passer sa visite médicale et finaliser les détails de son contrat, avant de rejoindre l'équipe de France rassemblée pour préparer l'Euro.