Après avoir fait ses armes à Salzbourg, Erling Haaland a fait le choix en décembre dernier de rejoindre le Borussia Dortmund pour entamer son parcours dans un grand championnat européen. Il a choisi cette destination plutôt que Manchester United. Mais, est-ce que le club anglais a vraiment fait les efforts nécessaires pour mettre la main sur la star norvégienne ? À en croire le père du joueur, ce n’est pas le cas. Les dirigeants des Red Devils auraient estimé dès le début que le coût de l’opération ne correspondait pas au talent de l’avant-centre scandinave.

Haaland et son clan n'ont aucun regret

« On ne sait jamais comment cela peut se passer dans d’autres clubs. Cela aurait peut-être été bien aussi, a commencé par confier Haaland père à TV2. Nous n'aurons jamais de réponse à cela. Mais nous sommes très satisfaits des clubs dans lesquels il a été. Vous devez aller dans un club où tout le club vous veut et pas seulement l'entraîneur. Je pense que c'est la chose la plus importante, tout comme la façon dont le club a été géré au cours des cinq ou dix dernières années et de la direction qu'il a prise ». Hormis Ole Gunnar Solskajer, qui le connaissait depuis son passage à Molde, personne à MU n’a donc manifesté un intérêt concret au goleador du BVB.