Mercato : A demi-mot, Lewandowski confirme son départ !

Robert Lewandowski vient de boucler sa neuvième saison au Bayern Munich. Mais, il y a très peu de chances qu’il en fasse une dixième. A un an de l’expiration de son bail, le Polonais est en instance de départ. Et il ne cherche même plus à le cacher. Convoité par le FC Barcelone, il affirme clairement qu’il a des envies d’ailleurs.

L’annonce de Lewandowski est imminente

Dans une interview au média néerlandais Eleven Sports, le meilleur buteur de la Bundesliga a confié dimanche : "Mon avenir ? Cela dépend de plusieurs facteurs, je pense que ma situation est claire et qu'il est inutile d'en parler. Il est difficile de dire que je jouerai pour le Bayern la saison prochaine". Avec ces propos, il ne laisse aucun doute sur ses velléités. C’est aussi un message envoyé à sa direction du Bayern.

Quand il lui a été demandé ensuite quand est-ce que son cas sera définitivement scellé, « Lewy » a demandé un peu de patience : "Bientôt, le moment viendra de donner des informations. Très vite, il sera possible d'en dire plus." Les champions d’Allemagne ont longtemps affirmé qu’ils ne laisseraient pas filer leur star. Cependant, d’après la presse espagnole, ils commencent à envisager sérieusement la possibilité de le céder si jamais il y a une de 50 millions d'euros ou plus pour ses services.