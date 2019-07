Mercao LOSC: Lopez confirme Pépé à Arsenal pour 80 M€

Fin des spéculations autour de l'avenir de Nicolas Pépé: si les médias britanniques sont unanimes depuis la veille, c'est bien Gérard Lopez, le président du LOSC en personne qui, en tant qu'invité de RMC Sport, a confirmé le transfert de son attaquant vedette à Arsenal pour la somme en effet de 80 M€.

"Nicolas Pépé ira à Arsenal, c’est ce qu'il a choisi, je pense que la signature devrait être officialisée dans les 24 heures qui viennent, a ainsi déclaré sans détour le dirigeant. Le prix ? C’est 80 M€ en fixe. Si on avait poussé la transaction un peu plus loin, on aurait eu 5 ou 6 offres du même ordre, avoue-t-il. Preuve que Pépé, s'il a pris son temps, ne manquait certainement pas de prétendants. En discutant avec Nico et ses agents, cela se centrait sur quelques clubs, donc on a préféré se focaliser sur deux projets qui intéressaient le joueur." Et ce sont donc les Gunners qui a emporté le morceau.