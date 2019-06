Mendy au Real, c'est signé !

La boulimie du Real Madrid n’aura évidemment pas épargné le championnat de France. Après avoir mis la main sur la pépite de Francfort et du Benfica Luka Jovic, et alors qu’Eden Hazard sera présenté en grande pompe ce jeudi à Santiago-Bernabeu, la Maison blanche s’est assuré ce mercredi les services du Lyonnais Ferland Mendy. Deux ans après son arrivée dans la capitale des Gaules en provenance du Havre, ce dernier a paraphé un contrat de six saisons avec le géant madrilène.

A 24 ans, le latéral gauche qui évoluait encore mardi soir avec les Bleus, en Andorre, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, s’est donc engagé jusqu’en juin 2025 avec le club merengue, qui précise que sa nouvelle recrue sera présentée aux socios le 19 juin, en début d’après-midi. Au passage – et c’est là une aubaine pour un OL qui n’a pas manqué de communiquer sitôt l’accord trouvé – Ferland Mendy va rapporter quelque 48 millions d’euros – plus cinq de bonus divers, au maximum – à l’institution rhodanienne chapeautée par Jean-Michel Aulas. Une jolie plus-value pour un joueur qui avait été débauché contre 5 millions d’euros à l’été 2017.

"L'Olympique Lyonnais remercie Ferland Mendy pour son investissement au sein du groupe professionnel qui lui a permis, depuis son arrivée en 2017, de découvrir la Ligue1, la Coupe d’Europe et d’obtenir ses premières sélections en équipe de France. Il lui souhaite une grande réussite tant avec le Real Madrid qu’avec l'équipe de France", conclut ce mercredi soir un communiqué officiel des Gones.