Désiré par Ronald Koeman alors que ce dernier était l'entraîneur du FC Barcelone, Memphis Depay a pris le chemin de la Catalogne à l'été 2021. Quelques mois plus tard, le coach néerlandais a été démis de ses fonctions et de son côté, le joueur est rapidement sorti des plans d'un Xavi appelé à la rescousse pour prendre en main l'équipe. Un an après son arrivée, Depay est doucement poussé vers la sortie, mais l'international ne veut pas baisser les bras et refuse les sollicitations extérieures.

C'est ce qu'il vient encore de faire, comme le raconte Sport qui évoque un intérêt de Tottenham. Le quotidien espagnol précise que les Spurs sont prêts à aligner vingt millions d'euros pour s'offrir les services de l'attaquant de vingt-huit ans. Mais Memphis Depay ne veut pas entendre parler d'un départ en Premier League et continue de croire qu'il peut s'imposer au Barça.

Vers un départ libre dans un an

Pour le moment, le scénario ne lui est pourtant pas favorable puisque les recruteurs catalans ont les yeux braqués vers Robert Lewandowski et Raphinha. Deux offensifs de plus pour barrer définitivement la route au Néerlandais en cas d'arrivée. Memphis Depay a encore un an de contrat chez les Blaugrana qu'il pourrait décidé de quitter libre en juin 2023. Un scénario pas fait pour plaire au président Joan Laporta.