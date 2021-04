Memphis Depay en pleine négociation

Memphis Depay ne sera très probablement plus un joueur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Même si Jean-Michel Aulas s'est dit prêt à lui faire une proposition, le joueur néerlandais devrait profiter de la fin de son contrat en juin prochain, pour prendre la poudre d'escampette. Ayant clamé son envie de rejoindre Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay a déjà dépêché l'un de ses agents pour entamer des discussions.

L'information a été révélée ce mercredi par le Mundo Deportivo qui explique que l'agent en question s'est rendu au Camp Nou il y a quelques semaines pour y rencontrer le directeur sportif du Barça, Mateu Alemany. Selon le média espagnol, les deux parties butent pour le moment sur la question du salaire. En délicatesse budgétaire, le FC Barcelone aurait proposé un contrat à la baisse, chose que le camp Depay refuse.

D'autres options

Et même si la volonté première de l'international néerlandais reste de rejoindre Lionel Messi et ses partenaires, le MD explique que d'autres propositions sont arrivées sur sa table, comme celles provenant de la Juventus, de l'Inter Milan, ou encore de l'Atlético de Madrid. Des clubs qui lui proposeraient un salaire plus intéressant que celui offert par le Barça. Les négociations vont cependant se poursuivre et la probabilité de voir Memphis Depay porter le maillot blaugrana reste élevée.