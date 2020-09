Memphis Depay au Barça, ça chauffe ?

Les jours de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais semblent comptés. Malgré les déclarations faites par le directeur sportif des Gones et selon lesquelles l’attaquant néerlandais ne devrait pas bouger cet été, un transfert est bien en préparation pour l’ancien mancunien. Ce vendredi, le journal hollandais Algemeen Dagblad a fait savoir que le FC Barcelone est en passe de boucler sa venue à Nou Camp, en compagnie de celle de Georginio Wijnaldum, son coéquipier chez les Orange.

Le Barça est pressé de vendre ses vieux briscards

C’est Ronald Koeman, le nouveau coach blaugrana, qui a insisté pour la venue de ces deux éléments. Et il aurait donc obtenu gain de cause auprès des responsables. Ces derniers auraient fait l’effort en ce sens et il ne resterait plus que quelques détails à régler pour réaliser cette double acquisition. Les vice-champions d’Espagne attendraient aussi de pouvoir de se séparer de quelques anciens (Suarez, Vidal ?) afin de réunir les fonds nécessaires pour ces deux importants transferts.

Si Depay venait à quitter l’OL, ça serait assurément un très coup dur pour l’équipe de Rudi Garcia. Il en était le capitaine et le buteur attiré depuis plusieurs années.

Memphis Depay : "Rêver de grands clubs" :