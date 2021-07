Mbappé s’est enfin décidé !

Au bout d’une longue réflexion et durant laquelle il aura joué les nerfs avec ses dirigeants parisiens, Kylian Mbappé se serait enfin décidé pour ce qui est de la suite à donner à sa carrière. A son retour à l’entrainement avec l’équipe francilienne, l’international tricolore aurait signifié directement à son entraineur qu’il ne comptait pas prolonger son contrat avec le club. L’information émane du média espagnol Onda Cero.

Le PSG dans l’embarras

A moins qu’il ne change d’avis dans les prochaines semaines ou au cours de l’exercice 2021/2022, Mbappé sera donc libre l’été prochain. Un scénario que le PSG doit à tout prix éviter. Et c’est pourquoi un transfert d’ici la fin du mercato reste envisageable. Il l’est d’autant plus que le Real Madrid n’a pas encore abandonné l’idée de recruter le champion du monde.

La même source indique que Florentino Pérez, le président merengue, pense attendre la dernière semaine du mois d’aout pour passer à l’action en ce qui concerne Mbappé. Ainsi, il se donnerait les meilleures chances de baisser le prix de ce dernier. Du côté du Camp des Loges, on risque de ne pas goûter à cette manœuvre. Mais, le problème pour Nasser Al-Khelaifi et Leonardo c’est qu’ils ne sont plus vraiment en position de force sur ce dossier. Et donc ils vont devoir certainement revoir leurs exigences à la baisse.