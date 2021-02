Mbappé prend la parole sur l'avenir de Neymar !

Kylian Mbappé (attaquant du PSG, sur Canal +) :

Sur le match : "On a bien commencé, on a su marquer très tôt dans le match. Ensuite, le match s'est refermé un peu. Ils ont essayé de reboucher les espaces, et on a réussi à faire le break et à contrôler le match en seconde mi-temps. C'est un match sérieux."

Sur sa montée en puissance : "Ça revient parce que j'enchaîne aussi. J'arrive à mieux finir les rencontres, je suis moins au bout du rouleau. C'est tout benef pour la suite, en espérant monter en puissance, continuer à faire les efforts, à faire des courses, continuer à faire des appels pour pouvoir être de plus en plus lucides à mesure que le match avance."

Sur ses statistiques dans les Classicos : "Mes stats ? Je ne connais pas mes chiffres. J'ai vu que j'étais décisif souvent mais j'ai pas vu les chiffres. C'est bien, je suis content."

Sur Barcelone : "Malheureusement on a laissé des points un peu partout donc on est obligés de se concentrer sur le prochain match à chaque fois. Les autres années on aurait pu se concentrer sur la Ligue des Champions mais là on devait vraiment être concentrés sur le championnat parce qu'on n'a pas fait la différence, on est derrière. Donc on doit restés concentrés sur chaque match mais ce n'est peut-être pas plus mal parce que ça veut dire vous devez jouer chaque match avec intensité, et à force de jouer avec intensité vous arrivez en Ligue des Champions et vous n'êtes pas surpris."

Sur Neymar qui clame son amour au PSG : "C'est une super nouvelle, tout le monde connait l'importance de ce joueur. Qu'un joueur comme Neymar veuille rester au Paris Saint-Germain c'est vraiment une super nouvelle pour nous, j'espère qu'il va pouvoir écrire l'histoire de longues années au sein de ce club. Le club et lui le méritent."

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG, sur Téléfoot) : «Après un mois ensemble, c'est important de gagner ce genre de matchs. Il y a encore des phases sur lesquelles il faut progresser (…) Le Barça ? Je crois que chaque compétition est différente, et l'approche de chaque match également. Les motivations également, la C1 est une compétition que chaque joueur veut jouer. Nous continuons de grandir indépendamment de la compétition et de nous construire une identité qui est la nôtre. Les blessures ? Angel a un petit problème au quadriceps, nous verrons demain. Marco a reçu un gros coup dans la hanche et Mauro Icardi a pris un coup au dos dans le choc avec le gardien donc nous avons trois joueurs à évaluer dans les prochains jours."

Nasser Larguet (entraîneur de l'Olympique de Marseille, Téléfoot) : "On a perdu ce match sur des petits détails. On doit absolument gagner ce duel après le corner. Le deuxième fait de jeu est ce contre de l'épaule de notre défenseur qui est au duel. Ces deux détails nous font encaisser deux buts. On a eu un peu plus de maîtrise en deuxième mi-temps. Dans la situation actuelle, je pense que les joueurs n'ont rien lâché, on a vu une domination territoriale de l’équipe mais malheureusement on a pas eu ce but."