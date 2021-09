Mbappé, le conseil à 140 M€

Ce mardi encore face à Manchester City, Kylian Mbappé a été l'un des joueurs les plus en vue du Paris Saint-Germain (2-0). Dans sa dernière année de contrat, et même si les rumeurs incessantes l'envoyant au Real Madrid en fin de saison continuent d'affluer, l'attaquant tricolore continue d'agir en professionnel. Pour autant, Mbappé semble bien toujours lorgner du côté de l'Espagne, et ses conseillers planchent sur le dossier.

Comme l'indique El Pais, ces derniers ont indiqué à leur client qu'il serait bien inspiré de demander la bagatelle de 140 M€ au Real, en guise de prime à la signature. Un montant qui équivaut à 50% de la valorisation du joueur, selon différentes sources spécialisées. Si elle est particulièrement élevée, cette somme reste toutefois moins impressionnante que les 200 M€ qu'était prêt à débourser le club merengue dans les dernières minutes du mercato estival.

L'avenir de Kylian Mbappé reste néanmoins flou puisque les dirigeants du Paris Saint-Germain entendent bien tout faire pour tenter de conserver un peu plus longtemps encore leur précieuse pépite offensive.