Mbappé a demandé à partir dès juillet

Le feuilleton Kylian Mbappé vient d’être relancé. Alors qu’on le pensait concentré désormais pleinement sur le présent et ses devoirs envers le PSG, l’attaquant bondynois a tenu à revenir en détails sur ce qui s’était passé durant la précédente intersaison. Dans une longue interview accordée à RMC Sport, il a fait toute la lumière sur ce qui s’est passé durant le dernier mercato.

Mbappé a exprimé ses intentions dès le mois de juillet Mbappé était dans le viseur du Real Madrid en vue d’un transfert. Le deal avec les Merengue ne s’est pas concrétisé, en partie parce que les décideurs castillans ne se sont pas manifestés assez tôt pour le faire signer. Mais, l’intéressé, lui, avait pris les devants dès le mois de juillet pour exprimer ses velléités à ses supérieurs. "J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité, a-t-il déclaré. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner".



Alors que bon nombre des fans parisiens lui reprochent de ne penser qu’à lui-même, l’international tricolore a insisté sur le fait qu’il a tout fait pour que chaque camp y trouve son compte dans cette histoire. "J'ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste", a-t-il tonné.