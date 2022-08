Maxwel Cornet rebondit à West Ham (officiel)

Maxwel Cornet ne jouera pas en Championship cette saison. Suite à la relégation de Burnley, le joueur de couloir gauche ivoirien a trouvé un point de chute à West Ham, où il a signé un contrat de cinq ans. Le club londonien, 7e de Premier League la saison dernière, a déboursé 21,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui ne souhaitait pas poursuivre l'aventure avec les Clarets, sous les couleurs desquels il avait inscrit 9 buts dans l'élite lors du précédent exercice.



« C'est une nouvelle étape pour moi de rejoindre ce grand club et je suis vraiment heureux d'être ici, de faire partie du projet pour le club. Je suis impatient de commencer, a déclaré Maxwel Cornet après sa signature. Tout le monde sait que le niveau de la Premier League est très élevé et je veux jouer ici pour cela, donc je suis vraiment heureux d'être ici pour la prochaine étape de ma carrière. Ce sera extraordinaire de jouer devant les 62.500 fans du London Stadium. J'ai joué ici pour Burnley la saison dernière et je suis impatient de vivre cette expérience en tant que joueur de West Ham. » Les Hammers débutent leur saison ce dimanche avec la réception de Manchester City, champion en titre.