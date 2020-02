Mauricio Pochettino futur coach de l’Atlético ?

Les jours de Diego Simeone à l’Atlético Madrid seraient-ils comptés ? C’est ce que laissent croire en tous les cas les médias. À en croire The Telegraph, la direction des Colchoneros commencent déjà à plancher sur la question de la succession pour « El Cholo ». Et le technicien qui émerge comme le favori pour débarquer à Wanda Metropolitano est aussi un Argentin, en la personne de Mauricio Pochettino.

Pochettino préfère rester en Angleterre

Pochettino est libre depuis qu’il a été débarqué de Tottenham en octobre dernier. Le coach vice-champion d’Europe a déjà indiqué qu’il serait prêt à replonger tout de suite, si un projet intéressant s’offre à lui. Toutefois, à en croire certaines sources, sa priorité est de relever un nouveau challenge en Angleterre. Une offre de l’Atlético, un des meilleurs clubs d’Espagne et connu pour laisser ses entraineurs travailler et construire en paix, ne devrait cependant pas le laisser insensible. À suivre…