Matuidi poussé vers la sortie

Mais que se passe-t-il avec Blaise Matuidi ? L’international français s’est montré exemplaire lors de ses deux premières saisons à la Juventus (88 matches toutes compétitions confondues) et a encore l’énergie, à 32 ans, pour être un élément utile aux Bianconeri, notamment lors des grands rendez-vous. Sauf que, selon la presse italienne, Maurizio Sarri ne compterait plus sur le champion du monde 2018.

Lors de la préparation d’avant-saison, le coach italien aurait été convaincu par Adrien Rabiot, arrivé libre. L’ancien banni du PSG a par exemple été titularisé lors du choc amical contre l'Atlético (1-2), il y a 10 jours, aux côtés de Miralem Pjanic et Sami Khedira dans l’entrejeu, alors que "Blaisou" est entré en seconde période, à l’instar d’Emre Can et Rodrigo Bentancur, deux autres doublures de qualité dans ce secteur. Avec Aaron Ramsey (en retard dans sa préparation), ils sont donc 7 à pouvoir évoluer au milieu !

Si Blaise Matuidi ne s’imagine pas du tout quitter le Piémont, il semble soudainement être devenu un joueur indésirable. Ses dirigeants seraient ainsi prêts, selon la Gazzetta dello Sport, à ne pas l’inscrire sur la liste des joueurs pour la Ligue des champions s’il ne trouve pas preneur avant la fin du mercato. La Juventus l’aurait récemment proposé à Monaco et le gaucher tricolore pourrait se résoudre à changer d’air dans les prochains jours. On est à 10 mois de l’Euro...