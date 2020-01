Mattia Caldara (Milan AC) de retour à l'Atalanta Bergame (officiel)

Pour Mattia Caldara, il était visiblement temps de rentrer à la maison. Formé à l'Atalanta Bergame, le défenseur italien a rejoint le Milan AC en août 2018. Victime de pépins physiques, le joueur de 25 ans n'a porté le maillot rossonero qu'à deux reprises en un an et demi et n'a plus disputé le moindre match officiel depuis avril dernier.