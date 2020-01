Matteo Politano s’engage avec l’AS Roma (Officiel)

Privée de sa jeune star Nicolo Zaniolo jusqu’à la fin de la saison,. Ce mercredi, et six ans et demi après l’avoir quittée, le milieu de terrain international italien a retrouvé la Louve. Une visite médicale est programmée dans la journée et un engagement dans la foulée. Natif de la capitale italienne, il a effectué toute sa formation chez les Giallorossi, faisant notamment le bonheur de la Primavera mais sans jamais évoluer avec l’équipe première. Avec ce transfert, il va donc pouvoir assouvir son rêve d’enfance.L’arrivée de Politano à RomeÂgé de 26 ans, ce dernier avait rallié l’Olimpico l’été dernier. Paulo De Fonseca, le coach de l’équipe, ne lui fait que très peu confiance (11 rencontres de Serie A jouées). Les responsables du club n’ont ainsi pas eu de mal à le laisser filer, en guise de monnaie d’échange pour Politano. Les deux mouvements devraient être annoncés très rapidement par les deux clubs concernés.