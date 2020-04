À mesure que le mercato estival approche, Neymar est annoncé avec de plus en plus d’insistance du côté de Barcelone, son ancien club. La perspective de le voir retrouver Nou Camp fait rêver ceux qui ont apprécié son premier passage en Catalogne. Un certain Javier Mascherano en fait partie. L’expérimenté milieu argentin a évolué pendant quatre saisons en compagnie de l’attaquant brésilien. Il a été témoin privilégié de son éclosion avec les Blaugrana, mais aussi et surtout de son excellente entente avec Lionel Messi et Luis Suarez.

"La MSN c'était l'atout mortel du Barça"



Mascherano est favorable au come-back de « Ney » à Barcelone, juste pour pouvoir voir cette triplette faire des émules à nouveau. Même s’ils ont pris de l’âge, il est convaincu que ces trois stars sud-américaines peuvent encore hisser leur équipe vers le sommet. C’est ce qu’il a confié dans une interview à RAC1 : « L'autre jour, j'ai de nouveau regardé la finale à Berlin et ce que les trois joueurs de devant ont créé et c’était impressionnant. Neymar, Suarez et Messi… Chacun d'eux avait une position au sein de l’équipe, ça pressait après avoir perdu le ballon et il y avait la maîtrise. Ils ont ajouté un atout létal à notre jeu. J'espère que Ney reviendra à Barcelone et qu'ils joueront de nouveau ensemble. Ce serait tellement bien pour le club et les fans. »