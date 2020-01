Un départ de l'Inter Milan ? Voilà qui n'effleure même pas l'esprit du buteur argentin des Nerazzuri Lautaro Martinez. L'attaquant, très performant avec le club lombard au sein duquel il forme un partenariat létal avec Romelu Lukaku, ne se voit pas quitter de sitôt l'Inter comme il l'a confié à Tyc Sports. «Aujourd’hui, je suis un joueur de l’Inter et je suis heureux ici. Les gens m’apprécient. Si on parle de moi, c’est que cela signifie que je fais les choses bien et j’ai l’intention de continuer sur cette voie. Je suis calme et heureux, je me sens bien ici. »



La rumeur évoquant un intérêt du Barça enflait pourtant ces derniers jours, notamment depuis la blessure de Luis Suarez. Le 'Pistolero' uruguayen, touché au genou droit, s'est fait opérer et le club catalan évoque une indisponibilité longue de quatre mois. Pour rappel, Lautaro Martinez s'est rendu l'auteur de 15 buts et 3 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.