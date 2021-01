Martin Odegaard va rejoindre Arsenal

Martin Odegaard va une fois de plus quitter les rivages de Santiago Bernabeu. Incapable de s'imposer au Real Madrid et lassé de sa situation dans la capitale espagnole, le Norvégien a décidé une fois encore d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Cette fois, ce sont les Gunners d'Arsenal qui se sont mis sur les rangs, et l'affaire semble désormais très bien engagée. Odegaard devrait signer un prêt de six mois.

Revenu au Real à l'été 2020 après un an de prêt du côté de la Real Sociedad, Martin Odegaard n'a depuis disputé que 367 minutes de jeu avec les Merengue, toutes compétitions confondues. Bien trop peu au goût du joueur qui a fait le forcing pour partir. Ce vendredi, le site football.london indique que l'entourage du Norvégien et les recruteurs d'Arsenal sont tomber d'accord sur ce fameux prêt. En revanche, il ne devrait pas y avoir d'option d'achat. Le deal conclu devrait être identique à celui passé entre les deux clubs pour Dani Ceballos, lui aussi prêté sans option par le Real.

Madrid ouvre la porte

Zinedine Zidane a de son côté accepté que son milieu offensif parte, à la seule condition que ce ne soit pas à la Real Sociedad ou au Seville FC, deux rivaux pour un éventuel titre cette saison en Liga. Pour l'heure, Mikel Arteta a refusé de commenter l'arrivée possible de Martin Odegaard, même s'il a admis être à la recherche de renforts. Martin Odegaard devrait très prochainement être confirmé comme l'un d'eux.

