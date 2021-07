L'axe OM-Arsenal fonctionne plus que jamais. Alors que l'arrivée en prêt de Mattéo Guendouzi du côté du Vélodrome n'est plus qu'une question de jours, celle de William Saliba devrait suivre. Le défenseur londonien, prêté à Nice la saison dernière, devrait cette fois filer vers l'Olympique de Marseille pour un nouveau prêt.



D'après une indiscrétion de L’Equipe, le défenseur français de vingt ans faisait l'objet de discussions depuis plusieurs jours entre l'Olympique de Marseille et Arsenal. Le média ajoute qu'avant cela, William Saliba et les dirigeants phocéens s'étaient mis d'accord sur cette venue. Le secteur défensif marseillais va donc se renforcer avec cette arrivée qui serait la septième (si toutes les autres se confirmaient d'ici-là). Pablo Longoria ne chôme pas et pourrait réserver quelques autres surprises dans les semaines à venir.