Le plus gros salaire de l'OM s'en va et va ainsi soulager les finances du club. Kevin Strootman va s'engager au Genoa. Le milieu batave aurait même, selon une indiscrétion de RMC, dit adieu à ses coéquipiers. L'ancien joueur de l'AS Rome aurait ainsi confié à certains collègues qu’il partait pour Gênes ce mardi pour signer en prêt au Genoa. Le dernier document nécessaire a été réglé lundi soir et la voie est libre pour le joueur néerlandais, qui ne sera d'ailleurs pas du voyage à Lens pour le Trophée des Champions face au PSG. L'officialisation de son transfert aura aussi lieu ce mardi.

"Ça a été dur pour Strootman"



"Ça a été dur pour lui, il y a beaucoup de compétitivité au milieu, avait indiqué Villas-Boas en conférence de presse au sujet de Strootman. Malheureusement, il est celui qui joue le moins de minutes. C’est important pour lui d’en avoir en tenant compte de l’Euro (avec les Pays-Bas). On a eu des discussions pour cette possibilité avant que le mercato ne démarre. Il a eu des offres. Il les a écoutées et nous aussi."