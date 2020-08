Marseille officialise l’arrivée de Yuto Nagatomo !

Marseille se renforce. Le club phocéen annonce l’arrivée de Yuto Nagatomo (33 ans) en provenance de Galatasaray. Le latéral gauche japonais arrive libre de tout contrat. Passé notamment par l'Inter Milan, l'international japonnais sera la doublure de Jordan Amavi pour débuter la saison et porter le numéro 25.

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2020



André Villas-Boas avait confirmé son arrivée dimanche soir après la victoire en Ligue 1 face à Brest et le transfert de Yuto Nagatomo à l'OM a été officialisé ce lundi. L'ancien joueur de l'Inter Milan, très expérimenté, viendra aider l'OM en Ligue des Champions notamment. Le club phocéen tient donc une doublure de choix pour Jordan Amavi. Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, le vétéran japonais, libre de tout engagement contractuel, s’est engagé pour une saison avec Marseille, qui poursuit sa moisson de prêts et de joueurs libres afin de rester dans les clous du Fair-Play Financier tout en affichant un visage compétitif.Passé par l’Inter Milan et Galatasaray lors des deux dernières saisons, Nagatomo est un vieux routier qui va faire beaucoup de bien au club olympien sur le terrain et dans le vestiaire.