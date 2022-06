Frank McCourt ayant refusé de mettre la main à sa poche afin de renforcer l’équipe cet été, il va donc bien falloir vendre côté marseillais pour ensuite pouvoir s’offrir quelques transfuges à même d’améliorer l’effectif. Le prochain à quitter le club devrait être Luis Henrique.



Arrivé sur la Canebière il y a deux ans, le Brésilien n’a absolument pas convaincu avec les Phocéens. La saison dernière, il n’a inscrit qu’un seul but et offert uniquement une seule passe décisive en 25 matchs joués (neuf comme titulaire), toutes compétitions confondues. Son passage dans le sud de la France s’apparente donc clairement à un échec et il ne devrait pas trop manquer aux vice-champions de France s'il venait à s'en aller.

Longoria et Ribalta ont fait le déplacement

Pablo Longoria et Javier Ribalta, respectivement président et directeur de football de l’OM, se sont déplacés en personne à Turin pour tenter de conclure l’affaire. Ils connaissent très bien cette ville, puisqu’ils ont travaillé auparavant chez le club rival de la Juventus.



Pour rappel, le dernier joueur de l’OM à avoir choisi le Torino comme destination c’est le Camerounais Nicolas N’Koulou. Ca lui avait plutôt réussi puisqu’il y resté trois saisons et a connu une expérience assez convaincante.