Après s’être offert les services de Bouna Sarr lors du précédent mercato estival, le Bayern Munich réfléchirait à la possibilité de recruter Boubacar Kamara. C’est ce qu’a révélé Sky Allemagne jeudi, en précisant que cela fait même plusieurs mois que les champions d’Allemagne s’intéressent à l’international espoir tricolore. Des négociations avaient été entamées, mais il a été finalement décidé d’attendre 2021 pour formuler une offre en vue d’un transfert. Ainsi, un raid dès le mercato d'hiver pour le joueur d'origine sénégalaise n'est pas à exclure.

Flick serait un grand fan de Kamara

La capacité de Kamara d’évoluer à la fois en milieu de terrain et en défense séduit beaucoup le staff bavarois. Hansi Flick le juge assez bon pour tenir une place de titulaire au sein de la formation championne d’Europe. Et avec les départs quasi actés de Jérôme Boateng, de Javier Martinez et de David Alaba dans les prochains mois, il devient urgent de se renforcer dans le secteur en question. Kamara, qui compte 93 rencontres avec la formation phocéenne, intéresserait aussi un autre ténor européen, en l’occurrence le FC Barcelone. L’OM risque d’avoir du mal à retenir son sociétaire trop longtemps, surtout que ce dernier n’a plus qu’un an et demi de contrat du côté du Vélodrome.