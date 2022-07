L’avenir de Bamba Dieng à l’OM s’inscrit en pointillé. Si le joueur est déterminé à rester au club pour confirmer la bonne saison 2021-22 qu’il avait effectuée, ce n’est pas ce que prévoit sa direction. Profitant de sa bonne cote sur le marché, ils font actuellement tout pour lui trouver un nouveau point de chute.

Dieng n’a pas participé vendredi à la sortie des Olympiens en amical contre Middlesbrough (0-2). Selon L’Equipe, c’était une façon de signifier au joueur et à son entourage que l’heure de la rupture a sonné. A deux semaines du coup d’envoi du championnat et à plus d’un mois de la clôture du mercato, le champion d’Afrique est donc prié de libérer une place en attaque. Avec l’arrivée du Colombien Luis Suarez et la présence toujours d’Arkadiusz Milik, il serait de trop dans ce secteur.



Dieng n’a pourtant pas démérité durant les premières sorties amicales de Marseille. A l’occasion du match contre Marignane-Gignac, il s’est même offert un triplé après son entrée en jeu. Manifestement, ce n’était pas suffisant pour convaincre le staff en place qu’il pourrait être d’un apport précieux à l’équipe durant la campagne qui se profile. A 22 ans, et au bout d’une seule saison pleine avec les Phocéens, l’ancien sociétaire des Diambars FC va très certainement devoir poursuivre sa progression ailleurs.