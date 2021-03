Alors que l'OM dispose d'une option d'achat fixée à 18 millions d'euros sur le dossier Cuisance, voilà que Jorge Sampaoli intervient. Le nouveau coach de Marseille, qui vient d'arriver sur le banc phocéen, a une opinion bien tranchée dans le dossier du joueur prêté au club phocéen par le Bayern Munich.

Sampaoli s'interpose dans le dossier Cuisance !

"Cuisance est un joueur qu'on avait étudié même avant de venir ici. Il a énormément de capacités. Sur ce match, il est bien entré, il a marqué et pour nous c'est un début. On a des échanges quotidiens, lui aussi réfléchit à la possibilité mais s'il y a moyen de trouver un compromis pour qu'il reste, oui, nous le souhaitons", a tonné l'entraîneur argentin en conférence de presse au terme du match face à Rennes. Auteur du but de la victoire face au club breton (1-0) mercredi en championnat, Cuisance déçoit depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, ce qui n'empêche visiblement pas Sampaoli de vouloir le conserver au-delà de sa période de prêt d'une saison.