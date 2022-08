Marseille : Alexis Sanchez a signé

Précieuse expérience

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’@Alexis_Sanchez.

Libre de tout contrat, l’attaquant international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’est engagé après le succès de sa visite médicale. 🇨🇱

👉 https://t.co/uDsgwShYoX pic.twitter.com/vVh7F9uzJd

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

C'est fait !. Ce mercredi, le club phocéen a confirmé la signature de l'international chilien qui a passé brillamment la sacro-sainte étape de la visite médicale. La durée du contrat n'a pour l'instant pas été précisée, mais le joueur de 33 ans est déjà attendu comme le grand homme de la nouvelle saison marseillaise.Dans un communiqué dithyrambique, l'OM a donc validé l'arrivée attendue par tous les supporters phocéens., tard dans la nuit de mardi à mercredi. Dans une ambiance de feu, Alexis Sanchez a pu juger de l'amour et surtout de l'attente qu'il suscitait déjà chez les fans.Après être, l'attaquant de poche va désormais apporter tout son talent et toute son expérience au sein d'une équipe marseillaise qui en aura particulièrement besoin. En Ligue des Champions, Alexis Sanchez devra jouer au mieux sa partition pour permettre à son équipe de faire (beaucoup) mieux qu'il y a deux ans.En attendant, l'heure est à la joie du côté de l'Orange Vélodrome. Reste désormais à savoir si le joueur sera immédiatement opérationnel et si Igor Tudor pourra éventuellement l'aligner dès le match de dimanche face au Stade Brestois (à 20h45, 2eme journée de Ligue 1).