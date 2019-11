Marquinhos (PSG) : « Être un pilier de l’équipe, ça se mérite »

🆕📰 @PSGLeMag

Marquinhos : « Je peux m'améliorer dans le domaine offensif »

Dans des confidences accordées à Julien Cazarre pour « PSG Le Mag », Marquinhos est revenu sur son statut parisien, son rôle sur le terrain, en dehors et son évolution depuis son arrivée dans la Capitale française. «. (...) J’essaye de me mettre à disposition du club, de l’équipe. Avant je pensais que je devais me fixer à un poste. Tuchel a réussi à changer ma mentalité », a notamment remercié l'ancien romain, par ailleurs très reconnaissant envers son coach au PSG : « Quand il me mettait au milieu de terrain, je lui disais que c’était difficile pour moi. C’est une autre fonction, un autre positionnement. Quand tu es en défense, tu vois le jeu devant toi, mais au milieu, on dirait que les choses vont trop vite », raconte l'international brésilien aux 46 sélections.: « Je peux m’améliorer dans le domaine offensif, mais aussi dans la couverture, le positionnement, déplacement, couverture des latéraux, des milieux sur le contre-pressing, surtout quand on perd le ballon. Je peux beaucoup m’améliorer encore, notamment sur le placement offensif », analyse ainsi le joueur de 25 ans.